На трассах РТ камеры зафиксировали более шести тысяч непристегнутых водителей

Вот уже две недели в Татарстане функционируют установленные 1 июля дорожные камеры. За это время свои штрафы за не пристёгнутые ремни безопасности успели получить более шести тысяч автомобилистов.

На сегодняшний день в республике действуют две камеры: одна на трассе М-7 на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург. Только за первые пять дней их работы сотрудники ГИБДД благодаря ним выявили более тысячи автомобилей, где водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. За две недели штрафы получили свыше шести тысяч непристегнутых водителей

Также комплексы автоматической фотофиксации покажут, говорил ли водитель по телефону. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.