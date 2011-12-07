Прокуратура Татарстана рассказала, являются ли организаторы «Финико» мошенниками

Называть компанию «Финико» мошенниками пока преждевременно. Об этом на пресс-конференции рассказала зампрокурора РТ Юлия Наумова.

По ее словам, в отношении компании возбуждено дело не по статье «Мошенничество», а по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств».

Наумова добавила, что пока в адрес прокуратуры Татарстане не поступало заявлений от вкладчиков «Финико».

Ранее «Казанские ведомости» опубликовали интервью с экс-министра связи РФ Николаем Никифоровым, который занимается реализацией проектов в Иннополисе, по поводу его связей с компанией «Финико».