В Казани начались работы по переносу трамвайных путей возле железнодорожного вокзала

В столице Татарстана продолжаются работы по обновлению трамвайных путей. Сейчас они начались на улице Саид-Галеева, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в социальных сетях.

«Сейчас на участке идет подготовка основания для переноса трамвайных путей, они расположатся ближе к железнодорожному вокзалу Казань-1. Вместе с тем, для удобства пассажиров, будут перенесены и остановки», — сказано в публикации.

Предполагается, что работы будет завершены к 14 августа. Движение трамваев на период проведения работ ограничивать не станут.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани по улице Технической обновили 8 км трамвайных путей.