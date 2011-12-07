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В Казани начались работы по переносу трамвайных путей возле железнодорожного вокзала

Движение трамваев на период проведения работ ограничивать не станут.

В столице Татарстана продолжаются работы по обновлению трамвайных путей. Сейчас они начались на улице Саид-Галеева, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в социальных сетях.

«Сейчас на участке идет подготовка основания для переноса трамвайных путей, они расположатся ближе к железнодорожному вокзалу Казань-1. Вместе с тем, для удобства пассажиров, будут перенесены и остановки», — сказано в публикации.

Предполагается, что работы будет завершены к 14 августа. Движение трамваев на период проведения работ ограничивать не станут.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани по улице Технической обновили 8 км трамвайных путей. 

КВ
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