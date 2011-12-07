Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Апастово завершено строительство нового пожарного депо, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.
«Согласно проекту новая пожарно-спасательная часть № 106 имеет три машиновыезда. Для личного состава предусмотрена газоспасательная тренировочная база, спортплощадка и прочие атрибуты, необходимые по СНИПам для полноценного несения службы», — уточнили в ведомстве.
Общая площадь объекта составляет 1503 кв. м. Здание уже получило положительное заключение Инспекции Госстройнадзора РТ.