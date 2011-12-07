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В Апастово завершено строительство нового пожарного депо

Объект получил положительное заключение от Госстройнадзора РТ.

В Апастово завершено строительство нового пожарного депо, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

 «Согласно проекту новая пожарно-спасательная часть № 106 имеет три машиновыезда. Для личного состава предусмотрена газоспасательная тренировочная база, спортплощадка и прочие атрибуты, необходимые по СНИПам для полноценного несения службы», — уточнили в ведомстве.

Общая площадь объекта составляет 1503 кв. м. Здание уже получило положительное заключение Инспекции Госстройнадзора РТ. 

КВ
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