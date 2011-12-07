В Татарстане стартует конкурс стихотворений «Кодекс рифм о праве»

ТРО АЮР совместно с Юридическим факультетом КФУ объявил конкурс стихотворений «Кодекс рифм о праве».

Сообщается, что целью конкурса является привлечение читательского и общественного внимания к проблемам юриспруденции и прав человека, повышение уровня правовой культуры и правового сознания, а также популяризация права с помощью поэзии.

Принять участие в нем может абсолютно каждый. Ограничений по возрасту, месту проживания, объему и жанру нет. Работы принимаются в гугл-форме до 15 сентября 2020 года.