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В Татарстане стартует конкурс стихотворений «Кодекс рифм о праве»

Работы принимаются в гугл-форме до 15 сентября 2020 года.

ТРО АЮР совместно с Юридическим факультетом КФУ объявил конкурс стихотворений «Кодекс рифм о праве».

Сообщается, что целью конкурса является привлечение читательского и общественного внимания к проблемам юриспруденции и прав человека, повышение уровня правовой культуры и правового сознания, а также популяризация права с помощью поэзии.

Принять участие в нем может абсолютно каждый. Ограничений по возрасту, месту проживания, объему и жанру нет. Работы принимаются в гугл-форме до 15 сентября 2020 года.

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