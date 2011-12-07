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Мост через Монастырскую протоку готовят к открытию движения в Казани

Проект реализуется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Мост, построенный на втором этапе Большого Казанского кольца, испытают автомобильной нагрузкой. Об этом передает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о завершении установки барьерных ограждений автодорожных проездов на БКК. Также на прошедшей неделе на мосту через Монастырскую протоку завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После испытаний моста автомобильной нагрузкой он будет готов к открытию автомобильного движения.

Строительство БКК на участке от улицы Борисковской до улицы Технической проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

КВ
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