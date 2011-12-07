Стало известно, сколько стоит обучение в казанских вузах в этом году

Стало известно, сколько стоит высшее образование в столице Татарстана в новом учебном году. О самых дорогих и дешевых специальностях в казанских вузах сообщила «Вечерняя Казань».

Открывает рейтинг дорогостоящих профессий «техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» в КАИ. Год обучения студенту обойдется в 300 тыс. рублей. Самыми доступными в вузе являются следующие направления — «экономика» и «менеджмент», также подешевевшие годом раньше до 116,5 тыс. рублей.

Далее по дороговизне обучения в столице РТ занимает КНИТУ-КХТИ. По 260 000 рублей в год придется выложить учащимся по направлениям: «дизайн», «декоративно-прикладное искусство» и «искусство костюма». Чуть дешевле гуманитарные специальности. Год обучения стоит от 130 000 рублей.

Желающим поступить на «дизайн» в КФУ придется заплатить 251 000 рублей. Дешевле всего: история, лингвистика, туризм, математика, филология, политология — по 127 600 рублей.

Также направление «дизайн» остается популярным и в КГАСУ. Обучение за год стоит 228 200 рублей. Самыми доступными в университете остаются «менеджмент» и «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» за 116 400 тыс. рублей.

Замыкает пятерку вузов Казанский медицинский университет. «Лечебное дело» и «стоматология» стоят 187,6 тыс. Педиатров по-прежнему учат за 151 тыс. рублей в год. Дороже всего в КГМУ просят за «медицинскую биохимию» и «медицинскую биофизику» — 190 тыс. в год. А самое дешевое — «медико-профилактическое дело» (133,8 тыс.).