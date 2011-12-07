13 тысяч татарстанских «алиментщиков» из-за долгов не смогут выехать из РФ

13 тысяч жителей Татарстана имеют долги по алиментам, которые не позволят им покинуть РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Выехать из страны не удастся при сумме долга 10 и более тысяч рублей. Отмена ограничения производится при полном погашении долгов.