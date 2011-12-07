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13 тысяч татарстанских «алиментщиков» из-за долгов не смогут выехать из РФ

Выезд за границу ограничен при долге более 10 тыс. рублей.
13 тысяч жителей Татарстана имеют долги по алиментам, которые не позволят им покинуть РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Выехать из страны не удастся при сумме долга 10 и более тысяч рублей. Отмена ограничения производится при полном погашении долгов.
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