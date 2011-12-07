Татарстан присоединился к Всемирной неделе предпринимательства

Подробнее о запланированных на этой неделе мероприятиях рассказал в ходе пресс-конференции руководитель Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов.Всемирная неделя предпринимательства проводится в России с 2007 года, однако в этом году событие в Татарстане проходит в обновленном формате. Основной площадкой для мероприятий стал Дом предпринимателей, появившийся в Казани недавно. В нем располагается многофункциональный центр для бизнесменов, а также профильные центры Фонда поддержки предпринимательства. В течение Всемирной недели предпринимательства бизнесмены могут посещать обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы и встречи с экспертами, представителями различных ведомств и надзорных органов. Так, предпринимателям расскажут о льготных программах кредитования и государственных компенсациях, на которые могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса.Как отметил докладчик, предпринимательская деятельность набирает популярность в республике - число субъектов малого и среднего бизнеса в регионе выросло до 170 тысяч. Впрочем, их число может заметно увеличиться в ближайшие годы. По словам Айдара Салихова, в Татарстане планируется значительно нарастить долю малого и среднего бизнеса в сфере государственных закупок.