Улыбка мудрости - это осень, комсомол, КВН

Мероприятие прошло в НКЦ «Казань» и стало настоящим праздником для участников и зрителей. В команды вошли по три человека от каждого района. Игроки были пожилыми по возрасту, но с нестареющей душой. В зале болельщики. Виктор Иванович Карягин, председатель городского совета ветеранов (пенсионеров), призывает их активно поддерживать свои команды. Но сидевших в зале об этом и просить не надо было. Они всю жизнь поддерживали свою страну достойным трудом, а теперь поддерживают детей и внуков. На груди у собравшихся медали за труд, освоение целины, великие стройки. У многих просто комсомольские значки, бережно хранимые, - это память о юности, в которой были не только трудовые будни, но и веселые песни у костра, и студенческий театр, и капустники, и конечно же КВН. Рожденная в начале 60-х годов телепередача очень скоро завоевала любовь миллионов жителей большой страны и шагнула с экрана в жизнь - в школы, вузы и рабочие клубы. КВН прошел большой путь, но не утратил своей актуальности и остроты. Именно в этой игре молодежь через шутки высмеивала недостатки и пороки общества - доставалось и чинушам, и бюрократам, и очковтирателям. Хорошо, что этот дух КВН, пройдя через годы, сохранился до сих пор, что и было доказано участниками. Командам нужно было представить свой район в приветствии, потом следовала фоторазминка - участники должны были придумать подпись под картинкой, затем домашнее задание - традиционно это музыкальный конкурс с участием всех членов команды.Порядок выступления команд решил жребий. Первая команда - «Селебрити» Ново-Савиновского района - представила себя как волонтеры серебряного возраста. В синих футболках и белых кепи они задорно и с юмором отыграли несколько сценок из жизни добровольных помощников. Их сменил Советский район с командой «Советские девчата». На груди ее участников большие комсомольские значки. Сегодня они не только бывшие комсомолки, но и бабушки, задору которых можно позавидовать.Хотя команда Кировского района «Энерджи Интернешнл» утверждает, что самые энергичные - это они. Команда Авиастроительного района была очень лирична. С желтыми кленовыми листьями в руках дамы в широкополых шляпах декламировали:«Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать». И команда их называлась «Осенний блюз». Участники подтвердили свое кредо идти по жизни с улыбкой, остро пройдясь по обещанной правительством России тысяче рублей с начала будущего года. Вопрос «Как будем тратить?» прозвучал риторически. Удивили всех и приволжане - «Команда молодости нашей» взяла интервью... у Путина. Президент отвечал с экрана на подготовленные вопросы. Зал оценил фантазию исполнителей.Вахитовский район был представлен командой «Молодежь ХХ века», разыгравшей сценку в ресторане, где сидят «Америка», «Россия» и «Татарстан» - так написано на табличках участников. Команда «Москвичи казанские» из Московского района своим девизом призывали: «Не позволяй душе лениться, чтоб нафталином не покрыться».Все команды были хороши, каждая отличалась и формой одежды, и своим стилем. Члены жюри очень часто поднимали кружочки с оценками 5 и 4. Объявили следующий конкурс. На экране перед конкурсантами сменяют друг друга фотокартины: то темнокожий на заснеженной скамейке, то автомобиль в мусорном баке, то женщина, везущая на тележке мужичка, то почти перевернувшиеся сани от крутого виража скакуна. Отвечали по очереди и вызвали много смеха и аплодисментов в зале.Затем перешли к музыкальному конкурсу. Получился настоящий маленький концерт, где частушки сменяли любимые советские песни. Участники и танцевали (это в 80 лет на высоких шпильках!), и на шпагат садились (в 75 лет!). Конкурсантам и современные ритмы в стиле хип-хоп были по силам. Все участники секрет вечной молодости видят в комсомольском задоре, оставшемся с юности.В завершение вечера все команды получили ценные подарки. Победителем стала команда Ново-Савиновского района. Приятный сюрприз получили и зрители - каждому вручили по вафельному тортику. Зрители долго благодарили организаторов - Комплексный центр социального обслуживания населения Казани, художественных руководителей и конкурсантов, Общественную организацию ветеранов (пенсионеров) Казани.