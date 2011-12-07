В чем секрет успешной сварки?

14-летний Богдан Закиров уже с утра в мастерской. Совсем скоро ему вместе с другими юниорами предстоит побороться за первое место в своей компетенции. В активе Богдана уже есть золото прошлого года, но тогда сварщики-юниоры шли вне общего зачета. А две недели назад он взял серебро на V национальном чемпионате WorldSkills Hi-Тech в Екатеринбурге.- Началось все с инициативы мамы - она привела меня на сварочный участок, - вспоминает Богдан. - Сварка буквально затягивает. Интересно изучать оборудование, наблюдать за самим процессом. Самым сложным на данный момент для меня является сварка трубы. Вообще, работа с трубой у сварщиков считается высшим пилотажем.Специализированный центр компетенций «Сварочные технологии» функционирует на базе Казанского политехнического колледжа с 2013 года. Он охватывает 25 учебных заведений по всей республике. Отбор талантливых ребят начинается уже на этапе зональных соревнований, а всего за чемпионатный цикл свои силы пробуют примерно 200 - 220 человек. В колледже созданы прекрасные условия: имеется современное оборудование мировых брендов в области сварки, есть профессионалы своего дела. Сварка - это очень дорогой процесс. По словам заместителя директора колледжа по WorldSkills Елены Закировой, один пост с оборудованием на 4 способа сварки производства США стоит около 2 млн рублей, финское оборудование - 1,5 млн рублей. С комплектацией постов для проведения чемпионатов и тренировок сборной РТ по компетенции «Сварочные технологии» помогли предприятия республики, которые весьма заинтересованы в высококвалифицированных рабочих кадрах. Баллон 99,9% аргона для осуществления сварочных работ стоит 12 тыс. рублей, но одна из фирм поставляет нужное оборудование безвозмездно.Одного оборудования для повышения мастерства мало - важны кадры. В колледже к подготовке молодых специалистов подходят разносторонне.- Наша команда тренеров состоит из профессионалов различного уровня и направлений. Занимаемся отработкой заданий, технологий сварки, тактикой выполнения заданий, контролем сварных соединений. У нас акцент не только на практике, но и на психологии, общей физической подготовке, ведь некоторые модули весят по 40 кг! - рассказал главный эксперт по компетенции «Сварочные технологии» в РТ Рустам Биккенин.Подобный подход дает свои плоды. После двух месяцев подготовки на базе специализированного центра компетенций татарстанец Айнур Нафиков минувшим летом взял бронзу финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. В колледже ребят обучают нескольким способам сварки.- Каждый обладает своими преимуществами, - объяснил ведущий тренер сборной Андрей Понятов. - Аргонодуговая сварка хорошо подходит для сварки высоколегированных и тонколистовых сталей. Ручная дуговая позволяет сваривать металлы большой толщины от 6 - 16 мм, отлично заполняет облицовочные слои швов. Есть полуавтоматическая сварка, ее преимущество - скорость.Задания по компетенции «Сварочные технологии» нацелены на демонстрацию практических навыков. Они состоят из четырех модулей, техника сварки, способы и швы при этом различаются. На их выполнение отводится 17 часов.- Шкала оценивания результатов состоит из 100 баллов. Эксперты проводят визуально-измерительный контроль шва, определяя наличие дефектов: пор, шлаковых включений и т. п. После этого сварное соединение передается на радиографический рентген-контроль для поиска внутренних дефектов. Часть образцов отправляют на механические испытания, где проверяется прочность соединения. В целом конкурсные задания оцениваются более чем по 250 аспектам, - пояснил Рустам Биккенин.- С каждым годом задания чемпионатов становятся сложнее, требования к качеству работы повышаются. Задания WorldSkills изначально создаются по принципу невыполнимости. Но мы пытаемся сделать работу качественно, и в этом изюминка соревнований, - заметила Елена Закирова.Качество сварочных работ зависит от четырех вещей: квалификации сварщика, качества сварочного материала, технологий и оборудования. Без квалификации в этом деле не обойтись, ведь температура сварки свыше 1200 градусов Цельсия. И для управления раскаленным металлом требуется высокий профессионализм. В этом году впервые на региональный этап выйдут юниоры в возрастной группе от 14 до 16 лет. Но как обстоят дела у ребят с мотивацией?- У каждого своя мотивация, - отметил Рустам Биккенин. - Кто-то мечтает поступить в институт по выбранной профессии, кто-то - сразу работать и зарабатывать неплохие деньги. Самое сложное в работе - это то, что после побед у них начинается подобие звездной болезни, которая мешает им работать. С этим приходится бороться. Как вариант - в процессе тренировок мы проводим внутренний чемпионат. Призы символические, но тем самым мы поддерживаем конкуренцию.Инфраструктуры по компетенции «Сварочные технологии», подобной той, что есть в Татарстане, нет ни в одном субъекте РФ. Этот факт, а также долгие часы тренировок и помощь наставников для кого-то из ребят-конкурсантов могут стать хорошим подспорьем в выстраивании будущей карьеры.