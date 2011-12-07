В Татарстане проходит IV машиностроительный кластерный форум

В Набережных Челнах проходит IV машиностроительный кластерный форум «Цифровая трансформация в промышленности. Международный опыт и российская практика». Работа его организована в IT-парке и на промышленных площадках. О том, какие новинки представлены на форуме, в ходе тематической пресс-конференции накануне его открытия рассказали глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и председатель правления машиностроительного кластера РТСергей Майоров. В общей сложности в форуме принимают участие более 800 человек из 30 субъектов РФ. Среди них представители ведущих компаний страны, таких как Ростех, Росатом, РЖД, Ростсельмаш, Лукойл, Татнефть и другие. В первый день форума состоялось его пленарное заседание, прошли тематические секции. Центральная тема обсуждения - международный опыт и российская практика цифровой трансформации в промышленности.- Машиностроение является одной из базовых отраслей экономики РТ, формирующей значительную часть валового регионального продукта республики, - пояснила Талия Минуллина. - Мы считаем, что площадка крайне интересная с точки зрения обмена опытом и заключения новых контрактов, договоров.Другая важная функция форума - налаживание диалога между промышленниками и властью. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы государственной и негосударственной поддержки инноваций и развития бизнеса. Второй день форума имеет практическую направленность - сегодня делегаты отправятся на ведущие машиностроительные предприятия Татарстана, представленные объектами ПАО «КАМАЗ», ОЭЗ «Алабуга» и камского индустриального парка «Мастер».