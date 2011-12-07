Габдрахманов: В РТ раскрывается каждое десятое преступление по факту мошенничества или кражи

Полиция Татарстана раскрывает каждое десятое преступление по факту мошенничества или кражи. Но количество таковых постоянно растет, рассказал начальник отдела МВД по РТ Эдуард Габдрахманов.

Спикер отметил, что несмотря на ежегодное увеличение количества расследованных дел, количество совершенных постоянно растет. При этом, на сегодняшний день, практически каждый занимающийся раскрытием краж и мошенничеств сотрудник находится в постоянных командировках. Это связано с тем, что татарстанцев обманывают преступники из других регионов.