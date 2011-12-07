Легко ли собрать беспилотник?

В беседе с корреспондентом «КВ» Егор рассказал об устройстве беспилотников и чем они могут быть полезны в повседневной жизни.- Егор, как у тебя появился интерес к столь сложной компетенции?- Авиамодельным спортом я начал заниматься во втором классе. После шестого класса пришел в инженерный лицей КНИТУ-КАИ и с этого момента приобщился к движению WorldSkills. Первой компетенцией был «Инженерный дизайн CAD», в ней я стал вторым. Спустя год попробовал силы в «Инженерии космических систем». А теперь соревнуюсь в эксплуатации беспилотных систем. Например, съездил в Екатеринбург на WorldSkills Hi-Tech 2018.- Инженерный дизайн, инженерия космических систем и теперь беспилотники - сложно переходить из одной компетенции в другую?- В седьмом классе я освоил 3D моделирование, поэтому выбрал инженерный дизайн. А в инженерии космических систем у нас была команда из трех человек, и моей задачей было 3D моделирование и сборка, поэтому не составило труда переключиться.В эксплуатации беспилотных систем самым сложным было научиться программировать.- Сколько времени уходит у тебя на создание квадрокоптера с нуля?- Около четырех-пяти часов - это подбор двигателей, вырезание модели из листа фанеры, пайка деталей, сборка и программирование. При подготовке к DigitalSkills делал особый акцент именно на программировании, так как за него дают больше всего баллов. И конечно, оттачивал управление квадрокоптером.- Среди соревновательных модулей есть задание по доставке груза. Какую массу может нести аппарат?- У квадрокоптера достаточно мощные моторы, способные поднять груз массой около полукилограмма. Захват и перенос предмета осуществляются клешней, напечатанной на 3D принтере. По заданию нужно установить клешню, подключить ее к полетному контроллеру на отдельный тумблер пульта, сделать светоиндикацию и после этого перенести теннисный шарик по определенной траектории, опустив его в коробку.- Какие еще задания предстоит выполнить?- Есть модуль автономного полета, где на квадрокоптере стоит микрокомпьютер, его нужно запрограммировать на полет по заданной траектории. Для этого на полу расклеены специальные маркеры, с которых устройство через техническое зрение считывает информацию. Другой модуль - дефектовка. Там необходимо выявить неисправность в квадрокоптере, описать ее в журнале и устранить. Также есть полет по FPV - от первого лица. Для этого на летательном аппарате установлена камера, а на конкурсанте надеты очки виртуальной реальности, с их помощью управляешь, как будто находишься в квадрокоптере. И так нужно преодолеть заданную дистанцию на время.- Насколько велика дальность полета аппарата?- Она ограничивается действием сигнала. На наших пультах это 500 метров. Соревновательная площадка ограничена сеткой 10 на 18 метров и высотой 7 метров. В сетке установлены препятствия - кольца, ворота, которые нужно преодолеть на скорости до 50 километров в час.- На твой взгляд, как беспилотники могут облегчить нашу жизнь?- Область их применения практически безгранична. Например, мониторинг водоемов для обнаружения утопающих или мониторинг лесных пожаров. Можно использовать для доставки грузов, проводить картографию местности. Самые простые квадрокоптеры, которые люди заказывают в интернете, представляют собой игрушку с одной платой. А в последние годы набирают популярность гонки на квадрокоптерах.