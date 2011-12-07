Рустам Минниханов: В 2018 году в Татарстане построено и отремонтировано 420 км региональных дорог

В этом году в Татарстане построено и отремонтировано 420 км региональных дорог, об этом Президент РТ Рустам Минниханов рассказал сегодня на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по дорожному хозяйству, сообщает пресс-служба Президента РТ. «В 2018 году построено и отремонтировано 420 км региональных дорог и 19 мостов, в населенных пунктах отремонтировано 700 улиц протяженностью 380 км. В рамках программы ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) приведены в нормативное состояние 440 улиц протяженностью более 220 км», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам Рустама Минниханова, в этом году финансирование дорожной отрасли составило 27,4 млрд рублей, из которых 25,1 млрд рублей были выделены из республиканского бюджета, а 2,3 млрд рублей — из федерального. С 2017 года в Татарстане реализуется проект «Безопасные и качественные дороги», за время действия которого было отремонтировано 338 км дорожно-уличной сети. Благодаря проекту в республике число мест концентрации ДТП снизилось на 73% по сравнению с 2016 годом. Также Президент Татарстана рассказал, что в октябре завершилась реконструкция одной из главных транспортных магистралей республики М-7 «Волга». По словам Рустама Минниханова, следует продолжить работу по снятию существующих инфраструктурных ограничений — этому поспособствует строительство дороги М-7 с обходом Набережных Челнов и Нижнекамска, развязок на трассе М-7 и т. д.