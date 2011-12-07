В Татарстане за последние три года построено 45 мечетей и 39 храмов

В Татарстане с 2016 по 2018 год построено 45 мечетей и 39 православных храмов и часовен. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.На данный момент в республике на стадии строительства находятся 38 мечетей и 48 церквей, а на стадии реставрации – 65 храмов, отметил докладчик.«Два духовно-просветительских центра за прошедшие годы открыли в Альметьевске и Чистополе», – подчеркнул он.