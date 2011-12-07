14 декабря в Казани стартует Второй международный проект «Кино за 7 дней».

В нашем городе будут работать кинокоманд из Франции, Латвии, Зимбабве, Вьетнама, Никарагуа, Новой Зеландии, Румынии и России, прошедшие серьезный конкурсный отбор.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, проект «Кино за 7 дней» будет проходить в уникальном формате: некоторые фильмы будут сниматься непосредственно в Казани, а некоторые - по удаленной технологии с использованием так называемых Second Unit – автономных татарстанских команд, работающих по заданию иностранных режиссеров с использованием видеоконференций. В каждой картине одними из главных героев станут самые узнаваемые уголки Казани.

Все снятые фильмы будут объединены в киноальманах, который выйдет в российский и зарубежный кинопрокат, а также будет представлен на кинофестивалях.

Имена авторов трех лучших фильмов будут названы на церемонии закрытия фестиваля «Кино за 7 дней», которая состоится 21 декабря в Казанском государственном институте культуры. Команда, победившая в конкурсе, получит премию в размере 500 тысяч рублей. За второе место учрежден приз - 300 тысяч рублей, за третье - 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Казанского государственного института культуры