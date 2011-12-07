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Казанским школьникам вручили гранты за лучшие бизнес-проекты

В лицее №146 были подведены итоги конкурса бизнес-проектов. В конкурсе приняли участие ученики 5-10 классов, которые прошли курс «Займи идею делом!».

Как сообщает портал мэрии г. Казани kzn.ru, бизнес-проекты от 12 команд участников оценивало жюри, в состав которого вошли депутат Казанской городской Думы, генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» Булат Кутдусов, председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан Нина Шимина, основатель платформы для онлайн-консультантов «Кругозор», член Гильдии маркетологов России Илья Аксенов, актер Рустам Тимербаев.

Команды, представившие самые перспективные идеи, получили сертификаты на 10, 15, 20 и 30 тысяч рублей на их реализацию.

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