Казанским школьникам вручили гранты за лучшие бизнес-проекты

Как сообщает портал мэрии г. Казани kzn.ru, бизнес-проекты от 12 команд участников оценивало жюри, в состав которого вошли депутат Казанской городской Думы, генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» Булат Кутдусов, председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан Нина Шимина, основатель платформы для онлайн-консультантов «Кругозор», член Гильдии маркетологов России Илья Аксенов, актер Рустам Тимербаев.

Команды, представившие самые перспективные идеи, получили сертификаты на 10, 15, 20 и 30 тысяч рублей на их реализацию.