В Казани расшифровали три старинных дневника, написанных на арабской графике

В лаборатории приняли участие более 20 человек - студенты-филологи КФУ, тюркологи и преподаватели казанских вузов. Участники были поделены на три группы. Первая группа переводила дневники дочери татар, эмигрировавших в Китай, ученицы 5 класса Халиды Вагаповой за январь–апрель 1927 года. Вторая группа - воспоминания Шарафутдина, сына Нугмана. Эти мемуары написаны в середине 1950-х годов. Автор родился в крестьянской семье середняков в деревне Татарское Ходяшево Пестречинского района в 1883 году. В своих дневниках он описывает учебу в дореволюционном татарском медресе и работу учеником портного на своей малой родине, службу в армии.

Третья группа переводила воспоминания Гильмуллы Гибадуллин – уроженца деревни Старый Муй (ныне Арский район РТ). В воспоминаниях, датированных 1928 годом, он пишет о своем детстве, учебе в медресе, сельском быте тех лет и татарских праздниках.

Текст на арабской графике читали заместитель директора Национальной библиотеки Ирек Хадиев, заведующий отделом редких книг и рукописей Айрат Загидуллин и ведущий научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Ильяс Мустакимов. Об этом сообщается на сайте Национальной библиотеки РТ.