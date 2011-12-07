В Казани за сутки коронавирусом заболели 48 человек

В Татарстане за сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них три случая — завозные, 87 — контактные. 18 человек госпитализировано, 72 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

В возрасте до 18 лет выявлено двое заболевших, от 18 до 30 — 11, от 30 до 50 лет — 34, от 50 до 60 лет — 16, от 60 до 70 лет — 17, от 70 до 80 лет — шесть, от 80 до 90 лет — четыре.

В Казани больше всего заболевших — 48 человек, в Набережных Челнах — семь заболевших, В Нижнекамском районе — четыре, в Актанышском, Бугульминском, Камско-Устьинском районах — по три, в Буинском, Высокогорском, Лаишевском, Спасском, Сабинском районах — по два, в Азнакаевском, Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Черемшанском районах — по одному.

Всего, по данным на 13 декабря, в Татарстане зарегистрировано 11 502 случая COVID-19. 10 076 человек — выздоровели (+69 за сутки).