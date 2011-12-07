Лучший подарок - спасти чью-то жизнь

Накануне и после Нового года Республиканский центр крови МЗ РТ совместно с проектом «Добрая Казань» при поддержке ассоциации «Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Серч» провел безвозмездную донорскую акцию «Новогодняя сказка в Центре крови». Ее девиз - «Лучший подарок на Новый год - спасти чью-то жизнь». Стать донором мог любой желающий старше 18 лет весом не менее 50 кг, не имеющий противопоказаний по здоровью. Организаторы мероприятия позаботились о создании для участников акции праздничной атмосферы. В холле звучала музыка, а Дед Мороз и Снегурочка вручали каждому донору подарок. В просторном медицинском кабинете кровь брали одновременно у шести доноров, сидящих на больших откидных креслах. В коридоре небольшая очередь постоянно пополнялась новыми людьми. Вместе с 31-летним слесарем-монтажником Зеленодольского завода им. Горького Станиславом Соколовым бесплатно сдать кровь пришли двое его коллег такого же возраста - Павел Анфимов и Андрей Абашев. Станислав Соколов: Я неоднократно сдавал и кровь, и плазму. Хочется помочь людям, которым это требуется.Дарья Наумова, медработник, 29 лет: У меня это шестая по счету сдача крови. Принять участие в акции меня побудило желание спасти чью-то жизнь, понимание того, что моя кровь кому-то нужна. По словам замглавврача Центра крови Айрата Талипова, ежегодно в Казани проводится 19 - 20 таких акций. Они приурочены к разным праздникам, таким как Новый год, 8 Марта, Всемирный день донора (14 июня) и Национальный день донора (20 апреля).А руководитель проекта «Добрая Казань» Марат Исмагилов так прокомментировал последнюю акцию: - Для спасения человеческой жизни переливание крови требуется ежедневно. Мы провели эту акцию для того, чтобы напомнить всем жителям города, что можно прийти в Республиканский центр крови и, став донором, сделать доброе дело. Кровь требуется при различных операциях, в том числе связанных с заболеваниями крови, очень часто при онкологии. А также при травмах, когда происходит значительная кровопотеря. Из центра кровь поступает во все медучреждения города и республики. Потребность в ней всегда была и остается очень высокой. Поэтому обращаюсь к казанцам с просьбой: если у вас есть возможность начать год с доброго дела, будем рады видеть вас в Республиканском центре крови в качестве доноров.