Почему казанские студенты придерживаются западного стиля питания?

Врачи объясняют это жестким ритмом жизни и большой нагрузкой. В современном мегаполисе студенты тратят на дорогу к месту учебы и обратно в среднем около двух часов, а иногда и больше. А еще испытывают необходимость совмещения учебы с работой. Уже на первых курсах вузов 30% юношей и 15% девушек в вечернее и ночное время подрабатывают грузчиками, официантами, охранниками. В итоге около трети студентов принимают горячую пищу только один раз в день, что серьезно сказывается на их здоровье.Исследования показывают: среди студентов популярен западный стиль питания. Оно однообразно, насыщено животными жирами, сладостями и бутербродами, которые молодежь чаще всего запивает газировкой. Используется очень малое количество овощей и фруктов. По традиции в перерывах между парами студенты перекусывают чем придется. Это могут быть конфеты, шоколад, печенье. А некоторые «утоляют голод», выкурив сигарету. «КВ» спросили у казанских студентов, удается ли им нормально пообедать и дружат ли они со спортом. Иван Хайрутдинов, КФУ, 20 лет: Перед тем как идти на лекции, я обязательно завтракаю и беру с собой что-нибудь на обед. Обычно это гречка, макароны или суп. Вечером работаю, поэтому зачастую следующий прием пищи выпадает у меня на 9 - 10 часов вечера. Дабы как-то поддерживать себя в форме, принципиально хожу на занятия по физкультуре, в конце которых мы с однокурсниками играем в волейбол. Обычно три раза в неделю около получаса уделяю дома мини-тренировкам. Раиль Вильданов, КГМУ, 21 год: Я питаюсь часто. Но в короткие перерывы между лекциями, когда времени хватает только на то, чтобы перейти из одного здания в другое, пропускаю трапезу. Иногда беру еду в контейнере и ем в коридоре. А если есть время, питаюсь в столовых. Спортом почти не занимаюсь, зато много хожу. Если честно, времени для занятий спортом достаточно. Пары начинаются в 9.30, могу встать в 6 и к 8 пойти в тренажерный зал. Но все как-то не соберусь. Ильгина Зарипова, КХТИ, 19 лет: Следить за своим здоровьем не получается из-за расписания. Когда учеба начинается в 8.30, я встаю в 6, а завтракаю в 6.30. Потом у меня три пары подряд, поесть между ними не удается. В результате обедаю только через 6 - 7 часов после завтрака. Часто пытаюсь съесть побольше, чтобы потом надолго хватило. Понимаю: наношу организму вред. Но что поделать? О занятиях спортом вообще молчу. Занимаюсь только физкультурой по расписанию. Маргарита Петрова, КФУ, 20 лет: Университетское расписание не позволяет правильно питаться. Но я прочитала, что человек должен получать 2000 - 2500 килокалорий в день, поэтому загрузила в телефон приложение, которое помогает посчитать калории. Если нет времени, то перекусываю. В сумке всегда ношу злаковый батончик. Спортом тоже занимаюсь. Хожу в тренажерный зал вечерами или в перерывах между парами. Пытаюсь прокачивать не только мозг, но и тело. Кирилл Морозов, КФУ, 19 лет: У нас на втором курсе не такое забитое расписание. Но помимо основных занятий я еще хожу на курсы английского языка. Считаю, в студенческие годы нужно брать от жизни все. Вечерами подрабатываю, поэтому сплю 4 - 5 часов. Мое правильное питание и занятия спортом, можно сказать, на нуле. Питаюсь редко, но, как говорится, метко, то есть помногу. Обычно ем два раза в день. Спортом занимаюсь только на физкультуре, а еще когда бегу на пары. Понимаю, что скоро «заработаю» гастрит, но отказываться от работы, учебы или английского языка не собираюсь.