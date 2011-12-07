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В Исполкоме Н. Челнов заинтересовались видеозаписью, на которой ученика не пускают в школьную столовую

По данному факту проводится проверка.
В челнинском Исполкоме проводят проверку по факту размещения в социальной сети видеозаписи, на которой педагоги не пускают ученика в школьную столовую, сообщает ИА «Татар-информ». В комментариях к видеоролику уточняется, что ребенка якобы не пустили в столовую из-за опоздания к назначенному времени, хотя родители заплатили за его питание. В учебном заведении ИА напротив уточнили, что деньги за обед ребенка не вносились. Директора школы вызвали в Исполком, где попросили написать объяснительную.
КВ
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