Кузюров: Работы по лесовосстановлению в 2020 году были выполнены на площади 4,7 тыс. га

Глава Минсельхоза РТ Равиль Кузюров сообщил, что за прошедший год в республике полностью был выполнен план по восстановлению лесов, работы прошли на площади 4,7 тыс. га.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в целях национального проекта «Экология» в 20201 году планируется провести лесовосстановительные работы на площади 3,8 тыс. га. А работы по агротехническому уходу за лесными культурами будут произведены на площади 14,3 тыс. га

На итоговом заседании коллегии ведомства Кузюров сообщил, что из созданных 2,2 тыс. гектаров лесных культур 700 гектаров в 2020 году было создано с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой. Тогда же в республике заготовили 23,3 тыс. килограммов семян основных лесообразующих пород, в том числе более 700 килограмм хвойных семян.