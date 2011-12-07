Не пора ли штрафовать водителей, которые скрывают номера машин на парковке?

«Принимаемые в последние годы меры по повышению эффективности функционирования транспортного комплекса Казани, в том числе создание системы единого парковочного пространства, позволили уменьшить хаотичную парковку транспортных средств в центре города, ограничить возможность для их длительной стоянки, увеличить пропускную способность улиц на 18% и скорость передвижения транспорта на основных магистральных улицах города на 5 км/ч, - говорится в обращении. - Вместе с тем в настоящее время крайне острой является проблема, возникающая на улично-дорожной сети в связи с парковкой автомобилей со снятыми или закрытыми посторонними предметами государственными регистрационными номерами на платных парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования».В настоящее время федеральным законодательством не предусмотрен запрет стоянки или остановки на участках дороги, где установлены соответствующие знаки, для транспортных средств со снятыми или нечитаемыми номерными знаками. Как следствие, отсутствует наказание. Водители пользуются этим, закрывая номера листком бумаги или снимая их. В результате страдают законопослушные граждане, которые не могут найти себе место для парковки. Нагромождение автомобилей нередко становится причиной пробок. Парламентарии республики предложили внести в постановление правительства России о Правилах дорожного движения изменения, вводящие запрет на стоянку (остановку) транспортных средств без государственных регистрационных знаков, с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта номерами на платных парковках, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, являющихся частью автомобильной дороги или примыкающих к проезжей части или тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющихся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети. ДепутатыГосударственного Совета предложили также ввести административное наказание для таких нарушителей. «Данные изменения позволят значительно увеличить пропускную способность улиц больших городов, а также увеличить скорость передвижения транспорта на основных магистральных улицах», - подчеркнул заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов, представляя документ на сессии.Он отметил, что профильным комитетом Госсовета РТ было проведено три рабочих совещания с участием представителей Государственно-правового управления Президента Татарстана, Прокуратуры РТ, Министерства юстиции РТ, комитета по транспорту мэрии города Казани и УГИБДД МВД РФ по РТ. Озабоченность по этому вопросу высказывает мэрия Казани, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.