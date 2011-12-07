Ребята из школы-интерната и детского дома познакомились с секретами архивного дела

На первое занятие в рамках проекта были приглашены ученики старших классов казанской школы-интерната №11 и детского дома Приволжского района Казани. Специалисты провели для ребят экскурсию по разным отделам архива и даже показали хранилище, куда посторонним вход строго воспрещен. Очень заинтересовал юных гостей рассказ о работе лаборатории, где восстанавливаются и реставрируются древние бумажные документы, кино- и фотоматериалы. А еще ребята узнали, как проходит оцифровка документов и составляется родословная.- Проблема выбора профессии стоит серьезно перед каждым ребенком. А если у него ограниченные возможности здоровья, то вопрос «Кем быть?» становится еще более актуальным. Мы хотим, чтобы ребята узнали о возможных рабочих местах в области архивного дела: прием и обработка запросов, оцифровка документов на бумажных носителях и кинодокументов, реставрация документов, подшивка дел. Все это не только интересно, но и доступно для людей с заболеваниями органов слуха, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, пищеварения, нервной системы, - рассказала первый заместитель директора ГБУ «Государственный архив РТ» Римма Сибгатуллина. - Мы стремимся, чтобы профессия архивиста становилась популярной и востребованной у молодежи. У нас в строительном колледже есть студенты, изучающие документоведение. В нескольких вузах есть группы, где учатся будущие архивисты. Они проходят практику в нашем архиве, и мы очень надеемся, что после практики придут к нам работать. Большая проблема - реставраторы. В Казани таких специалистов не готовят. Мы готовы отправлять их на учебу в Санкт-Петербург, Китай, Турцию, где сильные школы реставраторов.