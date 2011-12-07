Российские банки в январе текущего года выдали рекордную сумму по ипотеке

В прошлом году россияне взяли 576,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 триллиона рублей, что стало новым историческим рекордом. По сравнению с результатами 2017 года данный показатель вырос на 51%. Средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году также поставила рекорд, увеличившись за год на 18% и достигнув 2,4 миллиона рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».