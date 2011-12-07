В столице РТ вручат именную стипендию профессора Давыда Менделевича

В субботу, 16 февраля, в Казани будет вручена именная стипендия профессора Давыда Менделевича, пишет kzn.ru. Она приурочена ко дню рождения заслуженного врача Татарстана, заведующего кафедрой психиатрии и наркологии, посвятившего психиатрии более 60 лет своей жизни. Он является автором около 230 научных работ, том числе 7 монографий и учебных руководств. Под его руководством защищены 4 докторские и 17 кандидатских диссертаций. Номинанты на премию: аспиранты и ординаторы КГМУ. Кроме того, в этот день будет открыта лекционной аудитории имени профессора.