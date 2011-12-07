В Татарстане аграрии получат целевые бюджетные средства на приобретение минеральных удобрений

В Татарстане сельхозпроизводители получат целевые бюджетные средства на приобретение минеральных удобрений под урожай 2019 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ильдус Габдрахманов, эти деньги получат хозяйства, которые до 30 марта представят в министерство документы о накоплении минеральных удобрений не менее 30 кг действующего вещества на гектар посевной площади.Средства таким сельхозпредприятиям будут выделяться из расчета свыше 500 рублей на гектар посевов. «На это предусмотрена финансовая поддержка в объеме 1,5 млрд рублей – это целевые средства из бюджета республики на закупку минеральных удобрений», – уточнил замминистра.По данным Минсельхозпрода РТ на 13 февраля, по республике накоплено минеральных удобрений 24,5 кг действующего вещества на гектар посевной площади, что составляет 35% к прогнозу (70 кг д. в./га). При этом более 30 кг д. в./га накопили 23 из 43 муниципальных районов республики.Важность накопления минеральных удобрений в необходимых объемах отметил на расширенном заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов, говоря о предстоящих весенних полевых работах. «Приоритет – посевная кампания. Необходимо завершить работы по ремонту техники, подготовку семенного материала. Ну и самое главное – накопить необходимое количество удобрений», – подчеркнул он, заметив, что без удобрений работа будет неэффективной.«Наша задача – достичь 70 кг действующего вещества на гектар», – напомнил Президент РТ участникам расширенного заседания коллегии Минсельхозпрода региона.