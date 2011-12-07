Дамир Фаттахов прошел тест на ВИЧ после фильма Дудя

Министр по делам молодtжи Татарстана Дамир Фаттахов прошел экспресс-тест на ВИЧ. Видео с проверкой на заболевание он опубликовал в своем Instagram.По словам министра, пройти тест его побудил фильм известного журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме ВИЧ-инфекции в России. Фаттахов выразил благодарность Дудю за освещение этой темы. Затем министр сам прошел экспресс-тестирование на ВИЧ.«Знаний о ВИЧ должно быть больше, чтобы каждый мог защититься и защитить окружающих», — рассказал своим подписчикам Дамир Фаттахов.В конце ролика он продемонстривал отрицательные результаты своего теста.В своем фильме Юрий Дудь общается с больными СПИДом людьми, которые рассказали ему о своей жизни и историях заражения. Журналист сделал акцент на проблемах, с которыми сталкиваются в обществе люди с ВИЧ-инфекцией.Анастасия Илендеева