Президент РТ: зарплата на селе должна соответствовать всем нормам

Президент РТ провел совещание по вопросам жилищного строительства, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана. В ходе совещания Минниханов отметил, что средняя зарплата на селе должная соответствовать всем нормам. Он напомнил, что в послании Путина было отмечено, что размер зарплат не должен быть ниже МРОТ. Также на совещании были обсуждены вопросы жилищного строительства в Татарстане. Также «КВ» сообщали, что воины-афганцы и Президент РТ обсудили макет памятника в Казани.