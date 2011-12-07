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Президент РТ: зарплата на селе должна соответствовать всем нормам

В Доме Правительства РТ состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи.
Президент РТ провел совещание по вопросам жилищного строительства, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана. В ходе совещания Минниханов отметил, что средняя зарплата на селе должная соответствовать всем нормам. Он напомнил, что в послании Путина было отмечено, что размер зарплат не должен быть ниже МРОТ. Также на совещании были обсуждены вопросы жилищного строительства в Татарстане. Также «КВ» сообщали, что воины-афганцы и Президент РТ обсудили макет памятника в Казани.
КВ
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