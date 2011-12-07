В Казани продлили прием заявок на участие в конкурсе профмастерства «Звезды гостеприимства»

На участие в конкурсе профмастерства продлили прием заявок среди работников предприятий ресторанной, гостиничной и туристской индустрий «Звезды гостеприимства». Как сообщает Комитет по развитию туризма, прием заявок продлен до 30 марта. В конкурсе 9 номинаций. Участники будут бороться за выигрышные места в номинациях «Лучший менеджер ресторана», «Лучший повар», «Лучший официант», «Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму», «Лучший портье» «Лучшая горничная», «Лучший бармен». Также в первый раз в этом году выявят лучшего трэвел-блогера и кондитера.