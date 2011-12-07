Детские писатели приглашают в музей

Национальный музей РТ и редакция журнала «Салават купере» организовали совместную акцию «Шурка приглашает в музей». Каждую третью субботу месяца Национальный музей созывает юных читателей издания и, конечно, их родителей на встречу с детскими писателями и поэтами. Акция приурочена к празднованию столетия образования ТАССР, которое отмечается в 2020 году.Стоит отметить, что 16 февраля в музее состоялось знакомство любителей литературы с народным поэтом РТ, лауреатом Государственных премий имени Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, автором многочисленных детских стихотворений Равилем Файзуллиным. Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере.Завтра встречу с детьми проведет заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премий имени Шайхи Маннура и Абдуллы Алиша Рафис Курбан. Завершится мероприятие экскурсией по Национальному музею РТ.