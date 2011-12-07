«Казанские ведомости»: принимаем поздравления

Сегодня газете «Казанские ведомости» исполнилось 28 лет. Первый ее номер вышел в 1991 году. Дата не круглая, но всегда приятно принимать поздравления. С нашим изданием сотрудничают внештатные авторы. Мы решили узнать у некоторых из них, что для них газета «Казанские ведомости»?Вера Лукиных-Миронова:- День рождения «КВ» - повод «выяснить отношения» между газетой и мною. Сотрудничество с «Казанскими ведомостями» я начала в 2002 году со своей любимой темы про животных. И первая из моих «Санта-Барбар» тоже была про кота. Мои профессиональные занятия были далеки от журналистики, и тем более интересным стало «окошко» в другую сферу деятельности. И грех не быть благодарной газете за это. В чем вижу особенности «КВ», позволяющие ей оставаться на плаву в столь трудное для печатных изданий время? Демократичность и неутомимая креативность, что делает газету интересной для самых разных возрастных и социальных групп. Остается поздравить с днем рождения «Казанские ведомости», весь коллектив редакции и пожелать высоких рейтингов и тиражей и всяческого процветания!Станислав Гордиенко:Страницы «Казанских ведомостей» - Сборник ведущих вестей и статей, Энциклопедия жизни столицы,В главных известиях, текстах и лицах.А для меня как источник добраВечером, днем и конечно с утра.Кстати, и сам я отметился здесь.В «Ведомостях» был когда-то… и есть! Часто так хочется просто сказать: Не уставайте творить и вещать!О разном, о многом и даже о всем.Пусть станут напасти вам нипочем.Трудитесь и опытом обогащайтесь, С читателем верным открыто общайтесь. Ваш автор, читатель и критик подчас, И ваш поклонник, а попросту Стас. Софья Хамидуллина:- Я пришла в редакцию «Казанских ведомостей» благодаря интересному проекту, посвященному Музею детства в Казани, и объявленному конкурсу в газете. Участвуя в нем, заняла призовое место. И благодаря счастливому стечению обстоятельств стала внештатным корреспондентом, кем и являюсь вот уже 10 лет. Надо сказать, о работе журналиста я мечтала с детства, была рабкором заводской многотиражки. Очень рада, что на пенсии моя мечта сбылась. Благодаря сотрудничеству с «Казанскими ведомостями» общалась со многими интересными людьми, встречалась и писала об известных и простых казанцах, участниках войны и активных пенсионерах - это моя самая любимая тема. За это время у меня расширился круг общения, появилось много новых друзей - спасибо за это газете! Пусть «казведовцы» и дальше продолжают радовать читателей интересными материалами, проектами, конкурсами!