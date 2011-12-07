Казанцев приглашают на забег по скандинавской ходьбе

Цель акции - привлечь внимание населения к проблеме инсульта, показав, что одной из мер профилактики может быть физическая нагрузка в виде скандинавской ходьбы.По установленным правилам марафона участники пройдут одну из двух дистанций: 1,3 или 5 км с соблюдением техники ходьбы. Каждый участник получит свой уникальный номер, а после дистанции - диплом с указанием времени прохождения дистанции. Призеров соревнования ждут приятные призы. Принять участие в марафоне по скандинавской ходьбе может любой желающий, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.Начало соревнований запланировано на 12.00. Для участия потребуются удобная одежда, палки для ходьбы. Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию. Для этого нужно до субботы позвонить по номеру 8-987-423-91-22 или 8-917-921-96-51. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00.