Людмила Андреева: Проект по объединению школ микрорайона «Теплоконтроль» находится на стадии обсуждения

В мероприятии приняли участие заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева, первый заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы социальной сферы и гражданской защиты, Рустем Гафаров, начальник управления образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани Ильнар Хидиятов, начальник отдела образования управления образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам Минзалия Закирова, а также руководство, учителя и родители учеников школы №48. Напомним, узнав об объединении учебных заведений, родители учащихся высказали свои опасения по поводу смены педагогического состава и появления второй смены в средней общеобразовательной татарско-русской школе №48 («КВ» от 1 марта«Почему родители против объединения школ в микрорайоне «Теплоконтроль»?»). В то же время другая школа микрорайона - №114, в связи со своей загруженностью и нехваткой учебных классов испытывает острую нужду в изменениях инфраструктурного плана. «Мы на эту проблему смотрим гораздо шире. В планах не просто объединение школ, а благоустройство всей территории «Теплоконтроля» и создание единого образовательного центра», - поспешила успокоить руководство школы и родителей Людмила Андреева. Ильнар Хидиятов подчеркнул: при этом все учителя обеих школ остаются работать в своих школах. Ни один ученик не покинет своей школы, педагогические и ученические коллективы будут полностью сохранены. Кроме того, улучшение материально-технической базы и в 114-й, и в 48-й школе должно повысить качество образования. Опыт объединения школ в Казани уже показал хорошие результаты. Людмила Андреева рассказала, что руководство города работает над концепцией создания образовательного, культурно-досугового кластера в данном микрорайоне. Сейчас, наблюдая за тем, как устаревает инфраструктура микрорайона и освобождаются производственные площади вследствие закрытия заводов, главное - вдохнуть в него новую жизнь. Одной из задач станет создание крупного образовательного кластера, который будет включать в себя школы, досуговый центр «Олимп», спортивный комплекс «Бустан», а также несколько детсадов. Должен возродиться в микрорайоне и подростковый клуб, который функционировал там ранее. В планах - создание современной спортивной площадки между 48-й и 114-й школами, появление сквера для отдыха, капитальный ремонт школ. В перспективе это развивающийся микрорайон, и будущее у школ должно быть большое! Создание концепции невозможно без участия педагогов, учеников и их родителей. Все предложения будут приниматься и широко обсуждаться и в учреждениях образования, и в микрорайоне. Перед всеми участниками процесса стоит одна главная задача: создать образовательный центр с прогрессивной системой управления, передовыми методиками образования и воспитания, новой материальной базой микрорайона. «Так что никакой паники у родителей учеников быть не должно», - подытожила Людмила Андреева в конце встречи.