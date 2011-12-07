На что жалуются татарстанские покупатели

Ежегодно в Управление Роспотребнадзора поступает около 13 - 14 тысяч жалоб, большая часть которых касается защиты прав потребителей, безопасности товаров и их качества. В отдел развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ потребители чаще всего обращаются с жалобами на технические товары, такие как сотовые телефоны, холодильники, телевизоры, а также на качество молочной продукции. Об этом сообщили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященнойВсемирному дню защиты прав потребителей, который проводится 15 марта. Традиционно этот день сотрудники Управления Роспотребнадзора РТ и Госалкогольной инспекции РТ проводят на торговых площадках городов, где организуют различные мероприятия и встречи с населением для повышения его грамотности. По словам начальника отдела Госалкогольинспекции РТ Розалии Арслановой, в ведомстве повышению грамотности потребителей уделяется особое внимание. На финансирование мероприятий по этой теме в 2019 году из бюджета РТ выделено 4,9 млн рублей. Немалая часть этих финансовых средств расходуется на проведение лабораторных исследований, на призовой фонд олимпиад по защите прав потребителей и печатную продукцию.