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На ул. Копылова частично просел асфальт

Инцидент случился на этой неделе.
На перекрестке улиц Копылова и Тэцевская на проезжей части частично просел асфальт. Проседание дорожного полотна произошло рядом с люком колодца коллектора. Опасный участок находится в крайнем правом ряду по направлению в центр города. По состоянию на четверг дорожные службы не огородили неровность, которая рискует превратиться в яму.
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