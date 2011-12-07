На ул. Копылова частично просел асфальт

На перекрестке улиц Копылова и Тэцевская на проезжей части частично просел асфальт. Проседание дорожного полотна произошло рядом с люком колодца коллектора. Опасный участок находится в крайнем правом ряду по направлению в центр города. По состоянию на четверг дорожные службы не огородили неровность, которая рискует превратиться в яму.