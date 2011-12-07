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В Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ прошел День открытых дверей

Сегодня, 15 марта, в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан прошел День открытых дверей.
Мероприятие было приурочено ко Дню работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудники центра, представители Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Роспотребнадзор РТ) и аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан взяли в работу более 50 заявлений и проконсультировали около 70 граждан.
КВ
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