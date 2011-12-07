В Набережных Челнах цены на отопление могут подняться выше 2 тысяч рублей за гигакалорию

Новость о запуске пилотного проекта компании «Татэнерго» на днях появилась в сети. Согласно проекту, тариф за одну гигакалорию может подняться до двух тысяч рублей и выше. В планах компании зафиксировать ежегодную надбавку на ближайшие 7-10 лет.

В комментарии директора Набережночелнинского филиала АО Татэнерго Айрата Зайнуллина «Челнинским известиям» говорится, что износ сетей по всей России имеет катастрофический характер. Авария на одной из сетей может произойти в любой момент, и на их ремонт потребуется 2,6 триллиона рублей, что является большой суммой для любого бюджета.

Тариф складывается по методу «альтернативной котельной», введённой в некоторых крупных городах для выхода из этой ситуации.

Сейчас проводится обсуждение данного вопроса в отношении Челнов, Казани и Нижнекамска на республиканских уровнях и ресурсоснабжающих организаций. Окончательного решения пока не принято.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что прокуратура республики провела проверку в 22 управляющих компаниях Набережных Челнов по факту повышения цен на отопление. В большинстве случаев превышение средних показателей на квадратный метр жилой площади произошло из-за погодных условий.