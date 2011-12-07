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В Татарстане уже приступили к работам на дворовых территориях по программе «Наш двор»

Работы ведутся на 183 дворах республики.

В Татарстане приступили к работам на 183 дворах в 28 муниципальных районах республики по программе «Наш двор». Об этом сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. 

Она уже назвала трёх производителей качественных материалов, которые эффективно проявили себя в 2020 году. Они так же примут участие в программе нынешнего года.

Помимо этого, она упомянула поставщиков некачественных материалов. Президент РТ Рустам Минниханов поручил проработать вопрос с этими компаниями, помочь исправить недочёты и обеспечить качественную работу предприятий.

Голосовании за благоустройство дворовых территорий открыто до 30 мая. Принять участие в нем можно на портале государственных и муниципальных услуг РТ через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ».

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