Выпускные классы пережившей нападение гимназии №175 в Казани на «дистанционку» не переведут

Выпускные классы гимназии № 175 продолжат обучение в очном формате в гимназии № 174. Это нужно для того, чтобы он могли качественно подготовиться к экзаменам. Четыре первых класса объединят в один, и родители должны решить — переходить на дистант или же остаться на очном формате.

«Дети будут заниматься в отдельных классах, со своими коллективами. Их будут обучать свои же учителя. Для детей здесь будет работать психологическая служба МЧС. Последний звонок для учащихся 9-11 классов гимназии № 175 прозвенит в этой школе, не в родных стенах. В каком формате он будет проходить: отдельно каждая школа или это будет совместный праздник, на сегодняшний момент пока этот вопрос необсуждался», — сообщил заместитель начальника управления образования исполкома Казани Альберт Ахметов.

Кроме того, республиканские власти планируют организовать для детей летний отдых. Сейчас проходят родительские собрания, во время которых правительство планирует узнать пожелания родителей. Если они захотят отдохнуть и уехать, например, на море, им будет предоставлена такая возможность.

Что касается системы безопасности, то в каждой школе должны быть громкоговоритель, система контроля управления доступом, видеокамеры, кнопка тревожной сигнализации, автоматическое оповещение о пожаре. Педагоги и персонал должны проходить инструктажи. После случившегося сейчас возле учебных заведений дежурят по два сотрудник Росгвардии.

«К сожалению, тот комплекс мер, который принимается и который был принят, он не уберег детей 175 гимназии от вооруженного нападения. Данная проблема существует, и это не только проблема казанских школ — абсолютно всех школ нашей страны. Необходим комплексный подход в решении этого вопроса», — сказал Ахметов.

В школе № 174 на входе установлена рамка металлодетектора. Кроме того, ручной детектор имеется у охранника. По периметру школы установлены 7 видеокамер, 11 внутри здания. Есть три тревожных кнопки, сотрудники Росгвардии провели для персонала внеочередной инструктаж, охрану осуществляют сотрудники ЧОП.

«Мы еще раз пролонгировали всех наших учеников: бывших учеников, нынешних учеников, детей состоящих в группе риска. Психологи с ними работают», — заявила заместитель директора школы № 174 по воспитательной работе Резеда Харисова.

11 мая в Казани произошла трагедия — 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию № 175, которую ранее закончил, с охотничьем ружьем и открыл стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых. Еще 23 человека получили раззличные ранения и травмы — школьники выпрыгивали из окон второго и третьего этажа. После этого Галявиев сам сдался полицейским. Сейчас он арестован и отправлен на время слелствия в СИЗО на два месяца.