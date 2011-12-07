«Казанские ведомости» встретились с читателями на празднике в Дербышках

Организатором праздника выступила администрация Советского района, также в мероприятии приняли участие депутаты Госдумы РФ, Госсовета РТ и Казгордумы: Мурад Гадыльшин, Рафил Нугуманов и Лилия Бакулина. На сцене сквера прошел праздничный концерт с участием женского джазового оркестра «Фантазия», а также детских творческих коллективов и членов клуба «Жизнелюб».

Впрочем, помимо концерта гостей праздника ожидало немало интересного. Каждый мог поучаствовать в акции «Триколор родной страны», организованной молодежной думой Советского района. Желающим предлагалось ответить на несколько вопросов о России. Был еще один вопрос, не имеющий однозначного ответа: «За что я люблю Россию?»

Четверым юным жителям Советского района на сцене были вручены их первые паспорта гражданина РФ. Примечательно, что документы они получили из рук депутатов.

- У вас все еще впереди, и все зависит только от вас. Сейчас самое главное - учиться, тогда перед вами все двери открыты. Может, среди вас наш будущий президент стоит или министр. И, как говорят у нас в Татарстане, алга! - напутствовал юных казанцев Рафил Нугуманов.

Прямо под открытым небом развернулась выставка детского рисунка, на которой были представлены работы учащихся школы искусств №9. Любой желающий мог испытать свои творческие возможности на художественном поприще, приняв участие в пленэре. На помощь в этом деле готовы были прийти ученики художественной школы. Приобщиться к прикладному искусству также можно было на мастер-классе по созданию игрушек.

Самые активные горожане поучаствовали в спортивной эстафете, перетягивании каната, попытались сдать нормы ГТО на турниках.

Занятной деталью, возвращающей картины советского прошлого, стал тот факт, что многие гости сквера, расположившись на скамейках в тени деревьев, степенно читали газету. Причиной тому стало проведение в рамках праздника фестиваля прессы, в котором приняли участие сотрудники редакции «Казанских ведомостей». Любой желающий мог задать вопрос журналистам, узнать подробности их трудовых будней и обсудить волнующие темы. Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова в своем выступлении перед жителями Дербышек подчеркнула значимость обратной связи между газетой и ее читателями:

- Когда чиновники не хотят вас слушать, наша редакция всегда готова вас выслушать. Ежедневно журналисты принимают звонки на линию нашей общественной приемной, отслеживаются комментарии на сайте. Мы стараемся помочь каждому, публикации в «Казанских ведомостях» стабильно получают реакцию со стороны властей.