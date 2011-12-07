Учёные КФУ первые внедрили метод использования ваты в разделении углеродных нанотрубок

Учёные лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ придумали новый способ по разделению одностенных углеродных нанотрубок. Метод оказался прост, эффективен и очень экономичен, по сравнению с уже существующим, сообщает медиапортал КФУ.

Сообщается, что диапазон использование углеродных нанотрубок широк: их применяют в углепластиковых материалах, в литий-ионных аккумуляторах, автомобильной промышленности и др.

Как сообщается на портале КФУ, хоть и нанотрубки обладают очень удобными и практичными свойствами, но в процессе производства получаются два вида нанотрубок, первый вид — проводит метал, а второй является полупроводником. Учёные всего мира давно искали эффективный метод, как разделять эти два продукта. Сотрудники КФУ с помощью обычной ваты, которая продаётся в аптеке, нашли решение мировой проблемы, которое с точки зрения экономии выгоднее более чем в сто раз.

«Применение ваты в качестве наполнителя для колонки показало, что она адсорбирует небольшую часть нанотрубок одного из типов. Чтобы усилить эффект, мне пришла мысль модифицировать вату. Необходимо было изменить структуру волокна хлопка таким образом, чтобы молекулы поверхностно-активного вещества по-другому выстраивались на его поверхности» — сообщил руководитель НИЛ Перспективных углеродных наноматериалов Айрат Димиев.

По его словам, после того, как он обработал вату смесью азотной и серной кислот, результат превзошёл все ожидания — эффективность деления нанотрубок была заметно улучшена.

Работа по проекту «Выделение образцов нанотрубок с металлическими и полупроводниковыми свойствами из сырья в виде одностенных углеродных нанотрубок» велась в сотрудничестве между КФУ и компанией YTC America INC.