Виктор Сидоров: «Для Единой России важно поставить Президента РТ во главе списка»

Президент РТ Рустам Минниханов может возглавить региональный список кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящих осенних выборах в Госдуму РФ. Члены экспертного клуба выразили своё мнение по поводу самой идеи и итогов входа Минниханова в список партии.

По словам политтехнолога и генерального директора агентства «Теория Дарвина» Кутилова Владимира, Минниханов входит в Бюро высшего совета партии, поэтому его выдвижение является логическим явлением политического процесса. Тем более, рейтинг поддержки Минниханова в республике составляет более 70%, добавил он.

Доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров говорит, что «Для Единой России важно поставить Президента РТ во главе списка». Он отметил, что в случае включения Минниханова в список партии, избирательная гонка не обещает быть лёгкой, так как с одной стороны Минниханов – это опытная политическая фигура, соперников которому у конкурентных партий едва найдутся, но с другой стороны, «Единая Россия» часто подвергается воздействию мощной критики.