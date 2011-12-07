Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ начало прием заявок на участие в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап»   

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан информирует о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

Документы и заявки принимаются с 14 июля по 12 августа 2021 года.

Приём проводится по рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: 420014, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3 этаж, кабинет № 307.

Заседание конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств с приглашением глав крестьянских (фермерских) хозяйств проводится с десятого по пятнадцатый рабочий день после окончания приема заявок и документов.

График заслушивания участников программы, допущенных к конкурсному отбору, будет опубликован на официальном сайте Министерства http://agro.tatarstan.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе «Гранты фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ», далее в подразделе «Национальные проекты», «Агростартап».