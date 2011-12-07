Полицейские задержали девушку, подозреваемую в изготовлении фальшивых справок о вакцинации

В Казани задержали девушку, которая продавала «липовые» справки о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«Сотрудница казанского консультативно-диагностического центра подозревается в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Сотрудники ОЭБ и ПК Управления МВД России по Казани совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнюю сотрудницу… по подозрению в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Подозреваемая изготовила 60 поддельных справок и получила за этой в общей сложности 200 тыс. рублей.

Где и за сколько в Казани можно купить поддельный сертификат о вакцинации, написал расследование корреспондент «Казанских ведомостей». Самым дешевым вариантом, который наша редакция смогла найти в группах и мессенджерах, стал способ за 4 тыс. рублей, который включал в себя «полностью официальное оформление» с попаданием в реестр госуслуг.