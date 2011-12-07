Роспотребнадзор предписал к началу учебного года установить рециркуляторы воздуха в школах. Из некоторых регионов России стали поступать сигналы, что в школах родителей заставляют сдавать деньги на покупку этого оборудования.

«Единая Россия» направила в Министерство просвещения письмо против подобных поборов. Как подчеркнула координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова, никаких поборов для соблюдения санитарных норм и требований в школах быть не должно. Это специальное оборудование должно закупаться за счет бюджетных средств. Каждый такой случай будет рассмотрен и приняты необходимые меры, для предотвращения поборов. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».