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В Казани для школьных столовых разработаны новые блюда

При разработке новых блюд специалисты учитывали вкусовые качества и питательные свойства.

В Казани для школьных столовых разработаны новые блюда, сообщила ИА «Татар-информ» гендиректор департамента продовольствия и соцобеспечения Рима Мухамедшина.

«Для учащихся начальных классов в меню появится ежики в томатном соусе. Для учащихся старших классов мы разработали такие блюда, как говядина со стручковой фасолью и куриная голень в сливочном маринаде», — отметила она.

Мухаметшина также уточнила, что специалисты при выборе блюд обращали внимание не только на вкусовые качества, но и на питательные свойства. 

КВ
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