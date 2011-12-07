В Казани для школьных столовых разработаны новые блюда, сообщила ИА «Татар-информ» гендиректор департамента продовольствия и соцобеспечения Рима Мухамедшина.

«Для учащихся начальных классов в меню появится ежики в томатном соусе. Для учащихся старших классов мы разработали такие блюда, как говядина со стручковой фасолью и куриная голень в сливочном маринаде», — отметила она.

Мухаметшина также уточнила, что специалисты при выборе блюд обращали внимание не только на вкусовые качества, но и на питательные свойства.