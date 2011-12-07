В Татарстане к 2023 году планируют построить завод по фракционированию плазмы крови

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В Иннополисе к 2023 году планируют построить завод по фракционированию плазмы крови, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития РТ.
«Новое предприятие позволит значительно увеличить объемы фракционирования плазмы крови, необходимого для удовлетворения растущей потребности в биофармацевтических препаратах. В процессе реализации проекта планируется производство более 25 наименований дефицитных препаратов», — рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина.
На заводе смогут производить препараты альбумин, иммуноглобулин и факторы VIII и IX, а также «сухую плазму», необходимую в больших количествах при ЧС.
Общий объем инвестиций в проект составит 9 млрд рублей. Завод предоставит 300 рабочих мест.
Строительством займется международная компания Alishech Ltd.
Финансовая-экономическая модель и бизнес-план проекта будут рассмотрены на заседании Инвестиционного совета РТ.