В Татарстане к 2023 году планируют построить завод по фракционированию плазмы крови

В Иннополисе к 2023 году планируют построить завод по фракционированию плазмы крови, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития РТ.

«Новое предприятие позволит значительно увеличить объемы фракционирования плазмы крови, необходимого для удовлетворения растущей потребности в биофармацевтических препаратах. В процессе реализации проекта планируется производство более 25 наименований дефицитных препаратов», — рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

На заводе смогут производить препараты альбумин, иммуноглобулин и факторы VIII и IX, а также «сухую плазму», необходимую в больших количествах при ЧС.

Общий объем инвестиций в проект составит 9 млрд рублей. Завод предоставит 300 рабочих мест.

Строительством займется международная компания Alishech Ltd.

Финансовая-экономическая модель и бизнес-план проекта будут рассмотрены на заседании Инвестиционного совета РТ.